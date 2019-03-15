Соболенко и Мертенс вышли в финал в парном разряде на турнире в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элисе Мертенс вышли в финал турнира в Индиан-Уэллсе. В полуфинале парного разряда они обыграли со счётом 6:2, 7:6 (7:5) пятых сеяных — канадку Габриэлу Дабровски и китаянку Сюй Ифань.

Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. На счету Соболенко и Мертенс 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 7. Их соперницы совершили 1 эйс, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 2 брейк-пойнта из 8.

В финале Соболенко и Мертенс сразятся с первыми сеяными – представительницами Чехии Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой.

В одиночных соревнованиях Соболенко и Мертенс синхронно выбыли на стадии 1/8 финала.

Турнир с призовым фондом $ 8 359 455 завершится 17 марта.