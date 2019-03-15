Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Гвадалахаре, обыграв Кр. Плишкову

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал челленджера в Гвадалахаре. Она в трёх партиях обыграла чешку Кристину Плишкову, посеянную под седьмым номером – 3:6, 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 7 минут.

За право выйти в финал Кудерметова сразится с немкой Татьяной Марией, посеянной под третьим номером. В четвертьфинале в трёх партиях она обыграла Ольгу Данилович из Сербии – 3:6, 7:6 (7:3), 6:3.

В другом полуфинале сыграют победительницы противостояний Мария Боузкова (Чехия) – Рената Сарасуа (Мексика) и Магда Линетт (Польша, 8) – Фиона Ферро (Франция).

Ранее Кудерметова вместе с Мэнди Минеллой из Люксембурга не смогла выйти в полуфинал соревнований в парном разряде. Они снялись с матча с американкой Джаклин Како и мексиканкой Ренатой Сарасуа при счёте 2:3 в первой партии.