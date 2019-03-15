Победы Кербер, Бенчич и Раонича – в видеообзоре ¼ финала турнира в Индиан-Уэллсе

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на турнире в Индиан-Уэллсе (США) под восьмым номером, вышла в полуфинал соревнований, обыграв американку Винус Уильямс – 7:6 (7:3), 6:3.

За право выйти в финал Кербер поспорит с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич (23). Она в трёх сетах обыграла пятую ракетку соревнований, чешку Каролину Плишкову, со счётом 6:3, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. Бенчин 7 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 16. Плишкова подала 7 эйсов, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка.

Посмотреть видеообзор матчей можно на «Чемпионате».

У мужчин канадец Милош Раонич (13) в четвертьфинальном матче в двух сетах обыграл «лаки лузера» из Сербии Миомира Кецмановича со счётом 6:3, 6:4.

Посмотреть видеообзор встречи можно на «Чемпионате».