Кар. Плишкова: у меня была плохая подача, плохие удары, я боролась сама с собой

Представительница Чехии Каролина Плишкова осталась недовольна своей игрой в четвертьфинальном матче турнира в Индиан-Уэллсе (США) со швейцаркой Белиндой Бенчич, в котором уроженка Лоуни проиграла сопернице в трёх партиях со счётом 3:6, 6:4, 3:6.

22-летняя Бенчич и 26-летняя Плишкова впервые встретились в официальных матчах.

«С самого начала матча я боролась сама с собой. Было сложно физически, и ветер не помогал мне.

У меня была плохая подача, плохие удары. Хорошо, что мне удалось оказать сопротивление и довести игру до третьего сета. Но в целом я даже близко не показала хорошего тенниса", — цитирует Плишкову пресс-служба WTA.

В 2018 году BNP Paribas Open выиграла японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она победила российскую теннисистку Дарью Касаткину.