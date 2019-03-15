Свитолина: наши лица, когда полиция врывается с оружием и кричит: «Руки вверх»

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала об инциденте на турнире в Индиан-Уэллсе (США), где она сыграет в полуфинале.

«Наши лица, когда четверо полицейских врываются в гостиничный номер, направляют на нас оружие и кричат: «Руки вверх», – написала Свитолина в «Твиттере». Детали происшествия уроженка Одессы не сообщила.

Ранее Свитолина, посеянная под шестым номером, вышла в полуфинал соревнований, обыграв в трёх партиях представительницу Чехии Маркету Вондроушову – 4:6, 6:4, 6:4. За право выйти в финал соревнований украинка сразится с канадкой Бьянкой Андрееску, разгромившей испанку Гарбинье Мугурусу (20) со счётом 6:0, 6:1.

В 2018 году турнир в Индиан-Уэллсе выиграла японка Наоми Осака.

Запись доступна в "твиттере" Свитолиной.

Свитолина: матч с Вондроушовой не был идеальным, но я боролась