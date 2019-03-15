Свитолина: наши лица, когда полиция врывается с оружием и кричит: «Руки вверх»

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала об инциденте на турнире в Индиан-Уэллсе (США), где она сыграет в полуфинале.
«Наши лица, когда четверо полицейских врываются в гостиничный номер, направляют на нас оружие и кричат: «Руки вверх», – написала Свитолина в «Твиттере». Детали происшествия уроженка Одессы не сообщила.
Ранее Свитолина, посеянная под шестым номером, вышла в полуфинал соревнований, обыграв в трёх партиях представительницу Чехии Маркету Вондроушову – 4:6, 6:4, 6:4. За право выйти в финал соревнований украинка сразится с канадкой Бьянкой Андрееску, разгромившей испанку Гарбинье Мугурусу (20) со счётом 6:0, 6:1.
В 2018 году турнир в Индиан-Уэллсе выиграла японка Наоми Осака.
Запись доступна в "твиттере" Свитолиной.
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