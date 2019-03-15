Монфис: сильная боль в левом ахилле беспокоит уже несколько дней

Французский теннисист Гаэль Монфис объяснил, почему принял решение сняться с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) перед четвертьфинальным матчем с австрийцем Домиником Тимом.

«Я пытался разминаться, однако почувствовал сильную боль в левом ахилле. Она беспокоит меня уже несколько дней. Утром мне было тяжело бегать. Я попробовал сыграть, но осознал, что не смогу продемонстрировать свой максимум.

Я расстроен, ведь по ходу турнира очень хорошо играл и чувствовал себя отлично. Была проделана большая работа. Некоторые полагают, что травмы – это следствие моей лени. Однако на самом деле мне просто не везёт. В жизни так бывает", – цитирует Монфиса официальный сайт ATP.

В 2018 году турнир в Индиан-Уэллсе выиграл аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.