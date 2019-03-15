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Раонич: знал, что Кецмановичу нечего терять, и был максимально сконцентрирован

Раонич: знал, что Кецмановичу нечего терять, и был максимально сконцентрирован
Теннис / ATP

Канадский теннисист Милош Раонич поделился впечатлениями от победы в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США) над представителем Сербии Миомиром Кецмановичем со счётом 6:3, 6:4.

«В нескольких ключевых розыгрышах подача действительно помогла мне. Знал, что будет тяжёлый матч. Он выиграл три последние игры с хорошими соперниками. Знал, что ему нечего терять, поэтому должен был сохранять максимальную концентрацию. Счастлив, что смог справиться.

Думаю, в Индиан-Уэллсе созданы великолепные условия, особенно когда светит солнце. Корт немного нагревается, и тогда мяч лучше отскакивает. В этом году корт чуть медленнее, чем раньше, однако это помогает вытаскивать больше ударов. Кроме того, есть возможность разнообразить свою подачу", — цитирует Раонича официальный сайт ATP.

За выход в финал турнира в Индиан-Уэллсе Раонич поспорит с австрийцем Домиником Тимом.

Раонич стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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