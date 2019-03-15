Беккер: господство Федерера и Надаля в мужском теннисе завершилось

Экс первая ракетка мира из Германии Борис Беккер считает, что эпоха доминирования Роджера Федерера и Рафаэля Надаля постепенно подходит к концу.



«Я по-прежнему не стал бы рисковать и ставить против Надаля на грунте, а против Федерера на быстрых покрытиях. Тем не менее их господство в мужском теннисе завершилось. Роджер и Рафа будут преуспевать, но не так часто, как ранее.



Мы все видели, сколько турниров уже выиграл Зверев и какие большие возможности у него есть. В 2019 году его шансы только возрастут, победы будут приходить всё чаще.



То, что среди молодых игроков нет явно выраженных лидеров, является проблемой для АТР. Впрочем, думаю, они найдут выход из этой ситуации», – цитирует Беккера Tennis Magazin.

100 – это только начало. Как Роджер Федерер шёл к юбилейному титулу Роджер Федерер стал вторым в истории теннисистом, чьё количество титулов выражается трёхзначным числом.