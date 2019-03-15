Тим: жаль Монфиса, наш матч мог бы быть очень интересным

Австриец Доминик Тим прокомментировал отказ от продолжения борьбы на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) француза Гаэля Монфиса. Теннисисты должны были встретиться в четвертьфинальном матче.



«Я очень удивился этой новости. Мне очень жаль Гаэля. Очевидно, что в Индиан-Уэллсе мы оба демонстрировали отличный теннис, и, думаю, наш матч был бы очень интересным. Здесь я снова набрал форму, а Монфис проводит отличный сезон», – цитирует Тима AFP.



Следующим соперником Доминика будет канадец Милош Раонич. Соревнования категории ATP 1000, действующим победителем которых является Хуан-Мартин дель Потро, завершатся 17 марта.