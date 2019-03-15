Мугуруса: положительно оцениваю для себя турнир в Индиан-Уэллсе

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» Гарбинье Мугуруса оценила своё выступление на соревнованиях в Индиан-Уэллсе (США). Испанка завершила его на стадии четвертьфинала, разгромно уступив 18-летней Бьянке Андрееску – 0:6, 1:6.



«Положительно оцениваю этот турнир для себя. Я провела несколько отличных матчей, здорово чувствовала себя с точки зрения физики.



Что касается матча против Андрееску, то она была хороша как в розыгрышах, так и на подаче. С нетерпением жду следующего матча против Бьянки. В следующий раз я лучше изучу её стиль и буду лучше готова к поединку», – цитирует Мугурусу Tennis 365.



По итогам турнира Гарбинье поднимется на три строчки в рейтинге WTA и расположится на 17-й позиции.

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