Сегодня, 15 марта, пройдёт четвертьфинальный матч «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), в котором швейцарец Роджер Федерер, посеянный под четвёртым номером, сыграет с представителем Польши Хубертом Хуркачем. Начало поединка запланировано на 21:00 мск.

Ранее теннисисты не встречались.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Хуркач — Федерер в Индиан-Уэллсе.



Победитель этой игры в полуфинале сразится либо с россиянином Кареном Хачановым (12), либо с испанцем Рафаэлем Надалем, получившим второй номер посева.



В 2018 году соревнования в Индиан-Уэллсе выиграл Хуан-Мартин дель Потро из Аргентины. В финале он одолел Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).