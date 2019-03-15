Сегодня, 15 марта, состоится матч 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США), в котором россиянин Карен Хачанов, получивший 12-й номер посева, сразится с Рафаэлем Надалем (2) из Испании. Начало поединка запланировано на 23:30 мск.
В личных встречах вторая ракетка мира ведёт — 5-0.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Надаль в Индиан-Уэллсе.
Победитель матча за выход в финал поспорит либо с поляком Хубертом Хуркачем, либо со швейцарцем Роджером Федерером, посеянным под четвёртым номером.
В 2018 году соревнования в Индиан-Уэллсе выиграл Хуан-Мартин дель Потро из Аргентины. В финале он переиграл Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).
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