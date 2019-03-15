Соболенко: здорово, когда получается подольше оставаться в этом теннисном раю

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в финал парного турнира в Индиан-Уэллсе (США). В борьбе за титул 20-летняя уроженка Минска и бельгийка Элисе Мертенс сыграют с чешским дуэтом Барбора Крейчикова/Катержина Синякова.

«Два дня я проиграла матч в одиночном разряде, но потом вышла играть в паре и победила. Для меня это лучшее восстановление. Выигрыш помог мне забыть предыдущую неудачу.

Мне нравится играть в парном разряде. Здорово продолжать выступления на турнире и подольше оставаться в этом теннисном раю. Не имеет значения, в одиночке или в паре", — цитирует Соболенко официальный сайт WTA.

Турнир в Индиан-Уэллсе с призовым фондом $ 8 359 455 завершится 17 марта. В 2018 году соревнования в парном разряде выиграли чешка Барбора Стрыцова и Се Шувэй из Китайского Тайбэя.