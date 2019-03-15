Т. Надаль: победа на Уимблдоне — 2008 — главный хайлайт в карьере Рафаэля

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, высоко оценил победу племянника в финале уимблдонского турнира в 2008 году. Многие считают тот матч Роджера Федерера и Рафаэля Надаля лучшим в истории тенниса. Испанец победил со счётом 6:4, 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (8:10), 9:7.



«В карьере Рафы было много счастливых моментов, но если бы мне пришлось выбрать один, то назвал бы его первый титул на Уимблдоне. Впрочем, были и другие выдающиеся моменты – первая победа на «Ролан Гаррос» и в Монте-Карло.



Если говорить о самых болезненных поражениях, то и их хватало. Поражение от Сёдерлинга на том же «Ролан Гаррос» и финал Открытого чемпионата Австралии против Джоковича», – цитирует Тони El Mundo.