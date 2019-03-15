Андрееску: каждый день медитирую. Считаю ментальную составляющую важнее физики

18-летняя канадка Бьянка Андрееску поделилась мыслями о подготовке к матчам.



«Мама познакомила меня с медитацией, когда я была очень маленькой. Мне было около 12 лет, и с тех пор я медитирую и много занимаюсь йогой.



Работаю не только над физическим аспектом. Я также работаю над ментальной составляющей, потому что это тоже очень важно. Думаю, это отражают мои матчи.



Просыпаюсь каждое утро, и первое, что делаю, это медитирую. Думаю, это действительно помогает начать день положительно. Не открываю телефон или ещё что-то – это очень перегружает.



Первые 15 минут дня медитирую и настраиваю тело и разум на хороший день и всё в этом духе. Многие концентрируются на физическом состоянии, но я считаю что ментальность наиболее важна в теннисе», – цитирует Андрееску официальный сайт WTA.

На соревнованиях в Индиан-Уэллсе Бьянка впервые в карьере пробилась в полуфинал соревнований категории Premier. Её соперницей в борьбе за выход в финал станет украинка Элина Свитолина.