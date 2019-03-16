Хуркач: сегодня Роджер преподал мне серьёзный урок

Польский теннисистка Хуберт Хуркач прокомментировал поражение в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). В двух партиях он проиграл швейцарцу Роджеру Федереру – 4:6, 4:6.



«Я пытался сражаться и верил, что смогу получить положительный результат, однако Роджер отлично играл в решающие моменты. У меня были небольшие шансы во втором сете, но не случилось. Сегодня мне преподали серьёзный урок, однако те самые шансы, которые я имел дали мне большую мотивацию на будущее.



В целом игра на таком огромном стадионе против Роджера Федерера – это что-то запредельное», – цитирует Хуркача официальный сайт ATP.



Федерер в полуфинальной встрече сыграет против сильнейшего из пары Рафаэль Надаль (Испания) – Карне Хачанов (Россия).

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