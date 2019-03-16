Кербер обыграла Бенчич и стала второй финалисткой турнира в Индиан-Уэллсе

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на турнире в Индиан-Уэллсе (США) под восьмым номером, вышла в финал соревнований, обыграв представительницу Швейцарии Белинду Бенчич – 6:4, 6:2. По личным встречам Кербер вышла вперёд — 4:3.

Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут. На счету Кербер 1 подача навылет, 5 двойных ошибок и 7 брейк-пойнтов из 9. Бенчич совершила 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 8.

В финале Кербер сразится с представительницей Канады Бьянкой Андрееску, обыгравшей в трёх партиях украинку Элину Свитолину – 6:3, 2:6, 6:4.

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является японка Наоми Осака, обыгравшая в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину.