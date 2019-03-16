Джокович и Фоньини не смогли выйти в финал парного турнира в Индиан-Уэллсе

Сербский теннисист Новак Джокович и итальянец Фабио Фоньини проиграли в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде. Они уступили дуэту Лукаш Кубот (Польша)/Марсело Мело (Бразилия) со счётом 6:7 (5:7), 6:2, [6:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты.

Джокович и Фоньини трижды подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из пяти. Их соперники выполнили 1 эйс, 3 раза ошиблись на подаче и сделали 1 брейк из трёх возможных.

Кубот и Мело, посеянные под шестым номером, поборются за титул с представителем Хорватии Николой Мектичем и аргентинцем Орасио Себальосом.

Турнир в Индиан-Уэллсе с призовым фондом $ 8 359 455 завершится 17 марта. В 2018 году победителями соревнований в парном разряде стали американцы Джон Иснер и Джек Сок.