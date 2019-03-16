Андрееску: выход в финал BNP Paribas Open — это потрясающе, моя мечта сбылась

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску не сдерживала радостных эмоций после победы над украинкой Элиной Свитолиной со счётом 6:3, 2:6, 6:4 на турнире категории Premier в Индиан-Уэллсе (США).

«Привет, ребята! Выход в финал BNP Paribas Open — это потрясающе. Моя мечта сбылась. С нетерпением жду решающего матча в воскресенье. Спасибо за поддержку», — сказала Андрееску в видеоролике, опубликованном ею "Твиттере".

На пути к финалу Андрееску обыграла также румынку Ирину Бегу, словачку Доминику Цибулкову, швейцарку Стефани Фёгель, китаянку Ван Цян и испанку Гарбинье Мугурусу. В борьбе за трофей она сразится с представительницей Германии Анжеликой Кербер.

Действующей чемпионкой BNP Paribas Open является японка Наоми Осака.