Кербер в случае победы над Андрееску в Индиан-Уэллсе станет второй ракеткой мира

Немка Анжелика Кербер, обыгравшая в полуфинале турнира категории Premier в Индиан-Уэллсе (США) швейцарку Белинду Бенчич со счётом 6:4, 6:2, прервала 12-матчевую выигрышную серию уроженки Флавиля.

Кроме того, 31-летняя спортсменка впервые в карьере сыграет в финале в Индиан-Уэллсе и вообще на соревнованиях уровня Premier Mandatory. За титул Кербер поборется с 18-летней канадкой Бьянкой Андрееску, которая ранее выбила из турнира Элину Свитолину из Украины.

По итогам турнира в Индиан-Уэллсе Кербер поднимется как минимум на четвёртое место в рейтинге WTA. В случае выигрыша трофея она станет второй ракеткой мира.

Действующей чемпионкой BNP Paribas Open является японка Наоми Осака, обыгравшая в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину.