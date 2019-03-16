Андрееску: матч со Свитолиной был похож на американские горки

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску оценила свою игру в полуфинальном матче турнира в Индиан-Уэллсе (США), в котором она нанесла поражение украинке Элине Свитолиной со счётом 6:3, 2:6, 6:4. В финале 18-летняя спортсменка встретится с Анжеликой Кербер из Германии.

«Сейчас меня трясёт. Это просто невероятно. Честно, я словно потеряла дар речи. Не знаю, что сказать. Этот матч состоял из взлётов и падений. Сумасшедшая игра, похожая на американские горки. Я медленно начала, но после 0:3 смогла прибавить. Второй сет прошёл под контролем Свитолиной, я стала допускать больше ошибок. В третьей партии я не теряла самообладание — пыталась, по крайней мере. Счастлива, что мне удалось победить.

Кербер — великолепный боец. Она умеет перенаправлять удары, может пробить в любую точку из любого места, с которого захочет. У неё мощная подача", — приводит слова Андрееску официальный сайт WTA.