Осака ответила болельщику в «Инстаграме», который предложил выйти за него замуж

Первой ракетке мира японке Наоми Осаке один из фанатов сделал в «Инстаграме» предложение руки и сердца.

«Если ищешь просто канадского парня, выходи за меня», — написал болельщик. Осака ответила следующим образом: «У тебя же девушка есть. Я заходила на твою страницу и всё видела».

Осака является действующей чемпионкой турнира категории Premier в Индиан-Уэллсе (США). В 2018 году она обыграла россиянку Дарью Касаткину. В этом сезоне Наоми, посеянная под первым номером, дошла до четвёртого круга, где уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич. Несмотря на поражение, Осака не потеряет звание первой ракетки мира по итогам турнира в Индиан-Уэллсе. На лидерство в рейтинге WTA также претендовали чешка Петра Квитова, американка Слоан Стивенс и румынка Симона Халеп.