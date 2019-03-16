Андрееску стала самой молодой финалисткой Индиан-Уэллса после С. Уильямс

18-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску, которая после победы в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США) над украинкой Элиной Свитолиной со счётом 6:3, 2:6, 6:4 поборется за титул с немкой Анжеликой Кербер, стала самой молодой финалисткой соревнований за 20 лет. В 1999 году в решающем противостоянии играла 17-летняя Серена Уильямс.

Таким образом, Андрееску дважды в этом сезоне и карьере выиграла у теннисистки из топ-10 рейтинга WTA. В текущем сезоне она одержала уже 25-ю победу.

На пути к финалу канадка обыграла также румынку Ирину Бегу, словачку Доминику Цибулкову, швейцарку Стефани Фёгель, китаянку Ван Цян и испанку Гарбинье Мугурусу.



Действующей чемпионкой BNP Paribas Open является японка Наоми Осака.