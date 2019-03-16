Надаль снялся с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, Федерер без борьбы вышел в финал

Испанский теннисист Рафаэль Надаль отказался от участия в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе, где должен был встретиться со швейцарцем Роджером Федерером, сообщает официальный «твиттер» соревнований.

Правое колено беспокоило Надаля ещё во время четвертьфинального матча с россиянином Кареном Хачановым (7:6, 7:6), однако испанец надеялся продолжить выступление на турнире серии «Мастерс 1000».

«Я сделал всё возможное, чтобы продолжить турнир. Но когда я разминался сегодня, почувствовал, что моё колено не в том состоянии, чтобы успешно играть в полуфинале. Это тяжело — вот так завершать соревнования, но я не раз переживал подобное. Иногда мне грустно, что я не в одинаковой ситуации с моими соперниками. К сожалению, я могу тренироваться и играть меньше, чем хотел бы. Но до вчерашнего дня это была хорошая неделя.

Я уезжаю домой и вернусь уже на грунтовом турнире в Монте-Карло», — сказал Надаль.

В финале Федерер сыграет с победителем матча между канадцем Милошем Раоничем и австрийцем Домиником Тимом.