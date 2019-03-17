Федерер: с нетерпением ждал встречи с Надалем. Жаль, что её не было

По окончании полуфинального матча турнира серии «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе между австрийцем Домиником Тимом и канадцем Милошем Раоничем (7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 6:4) на корт вышел швейцарский теннисист Роджер Федерер, который должен был сыграть полуфинал с испанцем Рафаэлем Надалем.

Об отмене встречи из-за травмы Надаля стало известно ещё до первого полуфинала. Федерер рассказал, что Надаль написал ему сообщение о том, что вынужден сняться с турнира.

«Это большое разочарование. Конечно, я рад сыграть в финале, но не так… Я с нетерпением ждал встречи с Надалем. Мне жаль, что этого полуфинала не произошло», — сказал Федерер.

Надаль испытывал проблемы с правым коленом ещё во время четвертьфинала с россиянином Кареном Хачановым. Продолжить турнир испанец не смог. Теперь Надаль вернётся на корт только на грунтовом турнире в Монте-Карло.