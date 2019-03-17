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Кудерметова выиграла челленджер в Гвадалахаре

Кудерметова выиграла челленджер в Гвадалахаре
Теннис / WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу на челленджере в Гвадалахаре (Мексика) с призовым фондом 125 тысяч долларов.

В финале 21-летняя спортсменка взяла верх над представительницей Чехии Марией Боузковой со счётом 6:2, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты.

Ранее уроженка Казани вместе с Мэнди Минеллой из Люксембурга не смогли выйти в полуфинал турнира в парном разряде. Они снялись с матча с американкой Джаклин Како и мексиканкой Ренатой Сарасуа при счёте 2:3 в первом сете.

В рейтинге WTA Кудерметова занимает 100-е место.

Кудерметова вышла в финал турнира в Гвадалахаре, обыграв Татьяну Марию
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