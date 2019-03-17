Мертенс: у нашего дуэта с Соболенко есть потенциал

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс не сдерживала радостных эмоций после победы в финале турнира в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде. Уроженка Лёвена вместе с белоруской Ариной Соболенко нанесли поражение чешскому дуэту Барбора Крейчикова/Катержина Синякова со счётом 6:3, 6:2.

«Мы выглядели единой командой. Получилось здорово. Мы обе действовали агрессивно у сетки и провели действительно хороший матч. В Австралии ещё присматривались друг к другу, а теперь могу сказать, что у нашего дуэта есть потенциал. Это здорово. Мы не чувствуем никакого давления. Стараемся улучшать игру и как одиночники, и как парники», — цитирует Мертенс официальный сайт WTA.

Соболенко выиграла первый титул WTA в карьере в парном разряде. Для Мертенс эта победа стала седьмой в парных турнирах.