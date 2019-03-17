Надаль из-за травмы колена не сыграет на турнире в Майами

Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль не примет участия в «Мастерсе» в Майами (США) из-за повреждения правого колена.

«К сожалению, Надаль не выступит на турнире в Майами из-за травмы правого колена. Надеемся, Рафа вернётся на корт здоровым как можно скорее», — говорится в сообщении пресс-службы соревнований.

Ранее Надаль по той же причине снялся с полуфинала турнира в Индиан-Уэллсе, где должен был встретиться со швейцарцем Роджером Федерером. Напомним, в 1/4 финала Рафаэль нанёс поражение россиянину Карену Хачанову.

Соревнования категории ATP 1000 пройдут в период с 20 по 31 марта. Действующим чемпионом Miami Open является американец Джон Иснер. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл немца Александра Зверева.

Надаль снялся с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, Федерер без борьбы вышел в финал