Тим: сыграть с Федерером в финале «Мастерса» — особый случай

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился ожиданиями от финального матча на турнире в Индиан-Уэллсе (США) со швейцарцем Роджером Федерером. Ранее восьмая ракетка мира нанёс поражение канадцу Милошу Раоничу со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 6:4.

«Знал, что с Раоничем будет тяжело. У него нереальная подача. Так и думал, что дело дойдёт до тай-брейков. В целом, я нормально провёл матч. Почти не допускал невынужденных ошибок, показал хороший процент выигранных мячей на первой подаче. Всё было отлично.

Сыграть с Федерером в финале «Мастерса» — особый случай. Это будет мой третий финал в категории ATP 1000, два предыдущих я проиграл. Будет тяжело, но я сделаю всё для завоевания первого такого титула", — цитирует Тима официальный сайт ATP.