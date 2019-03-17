Федерер: для меня важно быть хорошим примером для подражания для молодых

Швейцарский теннисист Роджер Федерер высоко оценил следующее поколение игроков. Федерер считает, что теннис не окажется в опасности, когда он, Рафаэль Надаль и Новак Джокович завершат карьеру.

«Считаю, что мне очень повезло, что была большая группа игроков, которая вдохновила меня играть в теннис, которая сделала меня сильным. Надеюсь, что моё поколение также помогло вывести теннис на новый уровень, мы видим больше новых стадионов, продаётся больше билетов.

Мы начинали в другом мире, когда не было социальных сетей, а фанаты хотели видеть только лучших. Теперь будет интересно посмотреть, как будет развиваться игра, как только лучшие уйдут. Теннис всегда способен создавать суперзвёзд, у него отличная история, поэтому я не беспокоюсь.

Но для меня важно быть хорошим примером для подражания для молодых. Они говорят: «Посмотрите на Роджера, Рафу, Новака или Стэна, что они делают. Они великолепны. Посмотрите, как они ведут себя». Для меня это важно», — приводит слова Федерера Tennis World USA.