Федерер: когда Тим играет, как с Раоничем, его очень трудно победить

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, что не ожидает лёгкого финального матча против соперника из Австрии Доминика Тима на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В полуфинале Тим нанёс поражение канадцу Милошу Раоничу со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 6:4, а Федерер вышел в финал без борьбы после снятия Рафаэля Надаля.

«Доминик провёл очень хорошо весь этот турнир, отлично сыграл в тяжёлом полуфинале с длинными розыгрышами против Раонича. У Тима был чёткий план на матч. Когда он так играет, его очень трудно победить.

Мне вообще импонирует стиль его игры – с мощными атаками, вращениями, срезками. Этот стиль очень подходит для корта в Индиан-Уэллсе, так что я должен быть очень осторожен в финале. Но я готов и надеюсь, что смогу сыграть хороший матч», — приводит слова Федерера Tennis World USA.