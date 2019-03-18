Потапова сыграет с Дои, Дьяченко — с Муховой на старте квалификации в Майами

Стала известна сетка квалификации турнира категории Premier в Майами. Первый номер посева получила россиянка Анастасия Потапова, которая в первом раунде отборочного турнира встретится с японкой Мисаки Дои.

Также за места в основной сетке поборются россиянки Виталия Дьяченко (22), Анна Блинкова (24) и Вероника Кудерметова (21). Дьяченко начнёт квалификацию матчем с чешкой Каролиной Муховой. Блинкова встретится с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя, получившей «уайлд кард» от организаторов. Первой соперницей Кудерметовой станет бельгийка Янина Викмайер.

Турнир категории Premier пройдёт в Майами (США) с 18 по 31 марта. В 2018 году победительницей соревнований стала американка Слоан Стивенс, которая в финале обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.