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Федерер проиграл Тиму в финальном матче в Индиан-Уэллсе

Федерер проиграл Тиму в финальном матче в Индиан-Уэллсе
Теннис / ATP

Австриец Доминик Тим (7) обыграл швейцарца Роджера Федерера (4) в финале турнира серии «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 3 минуты. Тим 1 раз подал навылет и допустил 3 двойные ошибки, реализовав 3 брейк-пойнта из 4. У Федерера — 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

По личным матчам перед этим поединком было равенство — 2:2. В последней игре, состоявшейся в ноябре 2018 года, победил швейцарец.

В начале марта Федерер завоевал свой 100-й титул в карьере, выиграв у Стефаноса Циципаса на турнире в Дубае. У Тима до турнира в Индиан-Уэллсе было три поражения подряд. Победа Тима оценивалась коэффициентом 3.86, Роджера — 1.30.

18 марта 2019 года, понедельник. 02:10 МСК
Индиан-Уэллс (м). Финал
Матч окончен
Доминик Тим
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
2 : 1
Роджер Федерер
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
1 2 3
           
3 6 7
6 3 5
           
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