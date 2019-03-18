Федерер проиграл Тиму в финальном матче в Индиан-Уэллсе

Австриец Доминик Тим (7) обыграл швейцарца Роджера Федерера (4) в финале турнира серии «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе со счётом 3:6, 6:3, 7:5.



Продолжительность встречи составила 2 часа и 3 минуты. Тим 1 раз подал навылет и допустил 3 двойные ошибки, реализовав 3 брейк-пойнта из 4. У Федерера — 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.



По личным матчам перед этим поединком было равенство — 2:2. В последней игре, состоявшейся в ноябре 2018 года, победил швейцарец.



В начале марта Федерер завоевал свой 100-й титул в карьере, выиграв у Стефаноса Циципаса на турнире в Дубае. У Тима до турнира в Индиан-Уэллсе было три поражения подряд. Победа Тима оценивалась коэффициентом 3.86, Роджера — 1.30.