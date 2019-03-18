Андрееску — о победе в Индиан-Уэллсе: это настоящая история Золушки

Канадка Бьянка Андрееску прокомментировала победу над немкой Анжеликой Кербер в финальном матче турнира категории Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе со счётом 6:4, 3:6, 6:4.

«Во всех матчах у меня были взлёты и падения. Теннис — не идеальный вид спорта, но я смогла победить. Это так много значит для меня. При счёте 2:3 в третьем сете после разговора с тренером я просто отдала все силы на корте. Я ощущала сильную усталость, поэтому стала больше атаковать. Это сработало. В следующей паре геймов я делала то же самое. Я сражалась до конца, хотя чувствовала себя не лучшим образом. Я смогла спасти этот матч.

Это было сумасшедшее приключение. Настоящая история Золушки. Наоми в прошлом году победила здесь. Увидеть своё имя рядом с именами великих чемпионов — это нечто потрясающее. Прошлогодний успех Осаки вдохновил меня.

Раньше я смотрела на участниц этого турнира по телевизору. А возможность сыграть с ними на столь престижном турнире — это нечто нереальное.

В прошлом году в это время у меня были проблемы с игрой и организмом. Просто поразительно, как всё изменилось за год. Я играла на турнирах с призовым фондом $ 25 тыс. в Японии, а теперь я здесь. Могу ли я сказать грубое слово? Не стоит. Это просто сумасшествие — я чемпионка Индиан-Уэллса. Я пока ещё не осознала, чего смогла достичь. Не думаю, что это вообще произойдёт сегодня. Но, надеюсь, вскоре осознание всё же придёт, так как через пару дней начнётся новый турнир. О Майами пока думать не хочу. Буду наслаждаться моментом", — цитирует Андрееску официальный сайт тура.