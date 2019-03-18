Кербер: две недели назад я не ожидала, что дойду до финала

Немка Анжелика Кербер прокомментировала поражение в финале турнира в Индиан-Уэллсе от канадки Бьянки Андрееску со счётом 4:6, 6:3, 4:6.

«После первого сета я постаралась вернуться в игру. Андрееску играла здорово, особенно в третьей партии. Когда у неё появлялись шансы, она просто старалась играть активно. Она попадала в корт. Бьянка заслужила победу. Она весь турнир провела здорово. Я знала, что в финале должна показать свой лучший теннис. Но в итоге я не использовала свои шансы, а сопернице это удалось.



Даже в концовке она прекрасно двигалась и выполняла удары очень быстро. Она старалась проводить розыгрыше покороче и пробивала в корт. Я ничего не могла поделать. Я была уставшей, но в большей степени сказалась хорошая игра Андрееску. Моя готовность никуда не делать, я верю в свои ноги. В целом всё получилось нормально.

Я старалась не обращать внимания на соперницу, но она действовала очень хорошо. Я же посылала мячи слишком коротко. Она играла лучше.

Две недели назад я не ожидала, что дойду до финала, особенно учитывая, какие трудности я испытывала перед этим. Я довольна своим выступлением. Оно придаст мне уверенности. В финале я также играла хорошо. Знаю, что в некоторых моментах мне нужно научиться играть лучше.



В Майами всё будет по-другому. Условия так иные, и всё начнётся с нуля. Всё опять перепутается и надо будет вновь играть с начала. Нужно будет показать хороший теннис. Я очень жду этого турнира, чтобы впервые сыграть на новой арене", — цитирует Кербер официальный сайт тура.