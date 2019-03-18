Квитова стала 2-й ракеткой мира, Андрееску — 24-й, Касаткина покинула топ-20

В обновлённом рейтинге WTA от 18 марта чешка Петра Квитова поднялась на вторую строчку, немка Анжелика Кербер — на четвёртую, украинка Элина Свитолина — на пятую, канадка Бьянка Андрееску — на 24-ю.
Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, опустилась на 22-ю позицию.
Рейтинг WTA. 18 марта
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 5991.
2 (3). Петра Квитова (Чехия) — 5550.
3 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5457.
4 (8). Анжелика Кербер (Германия) — 5315.
5 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5225.
6 (4). Слоан Стивенс (США) — 5222.
7 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5145.
8 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4995.
9 (9). Арина Соболенко (Беларусь) — 3620.
10 (10). Серена Уильямс (США) — 3406.
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22 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 2345...
24 (60). Бьянка Андрееску (Канада) — 1913...
30 (29). Мария Шарапова (Россия) — 1706...
32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1565.
57 (59). Екатерина Александрова (Россия) — 1028...
69 (71). Евгения Родина (Россия) — 818...
71 (72). Анастасия Потапова (Россия) — 800...
75 (75). Маргарита Гаспарян (Россия) — 757...
81 (100). Вероника Кудерметова (Россия) — 738.
82 (80). Вера Звонарёва (Россия) — 736...
87 (77). Екатерина Макарова (Россия) — 716.