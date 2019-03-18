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Дель Потро не сыграет в Майами из-за травмы колена

Дель Потро не сыграет в Майами из-за травмы колена
Теннис / ATP

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро не примет участия в «Мастерсе» в Майами (США) из-за повреждения правого колена.

«К сожалению, я не смогу сыграть в году на Miami Open из-за травмы колена. Надеюсь увидеть вас всех на моих матчах в следующем году», – сообщил Хуан-Мартин в своём «твиттере».

Ранее дель Потро по той же причине был вынужден отказаться от участия в соревнованиях в Индиан-Уэллсе. Таким образом, теннисист не смог защитить чемпионское звание. Травма может вынудить аргентинца сделать операцию, из-за которой он пропустит до полугода.

Соревнования категории ATP 1000 пройдут с 20 по 31 марта. Действующим чемпионом Miami Open является американец Джон Иснер. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл немца Александра Зверева.

Напомним, дель Потро стал вторым представителем топ-5 мирового рейтинга ATP, который отказался от участия в турнире. Ранее по аналогичной причине об этом сообщил испанец Рафаэль Надаль.

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