Надаль занял 2-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Федерер — 4-ю, Тим — 5-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 18 марта испанец Рафаэль Надаль поднялся на вторую строчку, швейцарец Роджер Федерер — на четвёртую, австриец Доминик Тим — на пятую, канадец Милош Раонич — на восьмую.
Лучший из россиян, Даниил Медведев, опустился на девятую позицию.
Чемпионская гонка ATP. 18 марта
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2135.
2 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 1605.
3 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 1370.
4 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 1280.
5 (90). Доминик Тим (Австрия) — 1135.
6 (5). Гаэль Монфис (Франция) — 995.
7 (4). Кей Нисикори (Япония) — 880.
8 (19). Милош Раонич (Канада) — 810.
9 (6). Даниил Медведев (Россия) — 805.
10 (7). Люка Пуи (Франция) — 730.
...
52 (138). Карен Хачанов (Россия) — 270.
60 (60). Андрей Рублёв (Россия) — 245.
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