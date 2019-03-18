Надаль занял 2-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Федерер — 4-ю, Тим — 5-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 18 марта испанец Рафаэль Надаль поднялся на вторую строчку, швейцарец Роджер Федерер — на четвёртую, австриец Доминик Тим — на пятую, канадец Милош Раонич — на восьмую.

Лучший из россиян, Даниил Медведев, опустился на девятую позицию.



Чемпионская гонка ATP. 18 марта

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2135.

2 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 1605.

3 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 1370.

4 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 1280.

5 (90). Доминик Тим (Австрия) — 1135.

6 (5). Гаэль Монфис (Франция) — 995.

7 (4). Кей Нисикори (Япония) — 880.

8 (19). Милош Раонич (Канада) — 810.

9 (6). Даниил Медведев (Россия) — 805.

10 (7). Люка Пуи (Франция) — 730.

...

52 (138). Карен Хачанов (Россия) — 270.

60 (60). Андрей Рублёв (Россия) — 245.

Рейтинг доступен на «Чемпионате».

Тим стал 4-й ракеткой мира, Хачанов — 12-й