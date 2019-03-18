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Федерер: мы никогда не узнаем, кто является лучшим теннисистом в истории

Федерер: мы никогда не узнаем, кто является лучшим теннисистом в истории
Теннис / ATP

Швейцарец Роджер Федерер считает, что через 30 лет его рекорды будут биты, а лучшие игроки будут впечатлять ещё сильнее.

«Определённо, очень тяжело сказать, кто является лучшим теннисистом в истории. Не думаю, что Кен Розуолл задумывался о том, сколько трофеев ему нужно выиграть для этого.

Теннис двигается вперёд. Думаю, через 30 лет все будут бороться за более серьёзные показатели в статистическом плане, чем мы сейчас. Сделать какой-то вывод можно будет сделать лишь через несколько поколений.

В целом всё это – лишь весёлая дискуссия, не более того. Мы никогда не узнаем имя лучшего теннисиста в истории только потому что всегда есть молодые игроки, готовые прийти на смену старшему поколению», – цитирует Федерера Tennis World USA.

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