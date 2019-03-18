Навратилова: Федерер сможет добраться до рекорда Коннорса

18-кратная победительница турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова считает, что 37-летний швейцарец Роджер Федерер способен побить рекорд американца Джимми Коннорса, выигравшего за карьеру 109 турниров серии ATP.

«Он доберётся до него, если будет играть достаточно долго. Вопрос лишь в том, сколько он будет ещё играть — один или два года. Точно известно, что он будет выступать до конца следующего года, так что это вполне выполнимая задача.

Он мог бы выступить в нескольких небольших турнирах, но он этого не сделает. Он прекрасно двигается, он выглядит вполне здоровым, и он может побеждать на любом покрытии. Он может выиграть любой из турниров, кроме, пожалуй, Открытого чемпионата Франции», — цитирует Навратилову Tennis World USA.

3 марта Федерер выиграл свой 100-й титул в карьере.