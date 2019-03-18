Сафин: современных теннисистов можно перепутать, насколько они одинаковы

Экс первая ракетка мира, победитель двух турниров «Большого шлема» россиянин Марат Сафин считает, что большинство современных теннисистов играют одинаково.

«Если посмотреть на Томаша Бердыха, Григора Димитрова или Милоша Раонича, все они играют в одинаковый теннис. Их даже можно перепутать, настолько они одинаковые. Это скучно и плохо для развития спорта. По правде говоря, они вообще не играют, а действуют как роботы. Их девиз – ударим по мячу как можно сильнее и посмотрим, что из этого выйдет.

Даже лучшие, например Новак Джокович и Стэн Вавринка, играют одинаково. В чём различия? Я их не вижу.

Только Федерер пользуется резаным, идёт с подачи к сетке, поэтому он всегда непредсказуем. Он играет головой. Многие думают, что так же хороши, как Федерер, но ни один не может с ним сравниться. Он лучший игрок на все времена. Со мной он всегда играл в «кошки-мышки». Мне постоянно приходилось много бегать и почти всегда – напрасно. Играть с ним было кошмаром.

Как получается, что Федерер и Надаль в свои годы всё ещё побеждают, сокрушают всех и разносят? Они суперзвёзды. Что не так с молодыми? Им пора уже начать огрызаться», — приводит слова Сафина Socrates Magazine.