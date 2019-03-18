Первый тренер хочет отсудить у Осаки $ 2 млн

Тренер по теннису, начавший работать с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой, когда ей было 13 лет, утверждает, что отец спортсменки подписал с ним контракт, согласно которому 20% заработка Осаки в течение всей её карьеры принадлежат наставнику. Теперь тренер подал иск в суд и собирается взыскать деньги, сообщает TMZ.

Кристоф Жан утверждает, что отец Наоми, Леонард Франсуа, нанял его для работы с двумя своими дочерьми в далёком 2011 году. Тогда Франсуа не мог оплачивать тренировки, поэтому они заключили сделку, согласно которой 20% призовых Наоми и Мари всегда будут принадлежать Жану. Копия контракта включена в иск, поданный тренером в суд штата Флорида.

Согласно официальному сайту WTA, за карьеру Осака заработала более $ 10,8 млн, поэтому речь в иске идёт не менее чем о $ 2 млн. Однако перед судом встанет и другой вопрос, могут родители заключать бессрочные договоры в отношении детей или условия должны быть подтверждены после совершеннолетия человека.