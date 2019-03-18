Медведев и Хачанов могут встретиться в четвертьфинале «Мастерса» в Майами

Состоялась жеребьёвка турнира серии «Мастерс 1000» в Майами. Россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев вошли в число сеяных и начнут выступления со второго раунда. Десятая ракетка турнира Хачанов встретится с победителем матча между британцем Кэмероном Норри и австралийцем Джорданом Томпсоном. Медведев, получивший 13-й номер посева, сыграет с сильнейшим во встрече между французом Адрианом Маннарино и словенцем Аляжем Бедене. Друг с другом россияне могут сыграть в четвертьфинале.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович начнёт турнир встречей с сильнейшим в противостоянии между австралийцем Бернардом Томичем и чехом Томашем Бердыхом. Второй номер посева получил представляющий Германию Александр Зверев, который на старте турнира в Майами сыграет либо с испанцем Давидом Феррером (WC), либо с американцем Сэмом Куэрри.