Рублёв вышел во второй раунд квалификации «Мастерса» в Майами

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй раунд квалификации на турнире серии «Мастерс 1000» в Майами. В первом круге отборочных соревнований 15-й сеяный Рублёв в двух сетах обыграл американца Джареда Доналдсона со счётом 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 16 минут. Рублёв четырежды подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. Доналдсон подал 1 эйс, 7 раз ошибся на подаче и упустил 6 возможностей взять подачу соперника.

Также во второй раунд вышел первый сеяный в квалификации Раду Албот из Молдавии, взявший верх над итальянцем Джанлуиджи Квинци – 7:6 (7:5), 6:0.

Выступающий за Узбекистан Денис Истомин (14) одолел Дариана Кинга из Барбадоса – 6:4, 3:6, 7:6 (7:3).