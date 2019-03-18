Блинкова и Бушар завершили борьбу в квалификации турнира в Майами

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй раунд квалификации на турнире в Майами. В первом круге отборочных соревнований 24-я сеяная Блинкова со счётом 6:2, 3:6, 2:6 в трёх сетах уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майя, получившей «уайлд кард» от организаторов. Матч продолжался 1 час 50 минут. Блинкова четырежды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. Хаддад-Майя подала 1 эйс, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейков. Счёт в личном противостоянии соперниц в официальных матчах стал 2-0 в пользу бразильянки.

Неожиданное поражение на старте квалификации потерпела канадка Эжени Бушар (2), уступившая японке Нао Хибино – 6:4, 0:6, 4:6. Отметим, Бушар и Хибино в четвёртый раз встречались в официальных матчах, и канадке ни разу не удалось выиграть.