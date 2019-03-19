Федерер: рад, что Бенчич смогла так быстро измениться

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рад успеху своей соотечественницы Белинды Бенчич в 2019 году. 22-летняя Бенчич до травмы уже была в топ-10 и сейчас возвращается на вершину, занимая третью строчку в чемпионской гонке WTA.

«Я очень рад за неё, конечно. Это осуществление мечты, прекрасная награда за усердный труд. Это очень здорово и, думаю, очень приятно для неё. Она прекрасная девушка. Она много работала, особенно когда боролась с травмами в последние несколько лет. А теперь всё делает правильно – не только на корте, но и в мыслях.

Когда мы играли с ней в этом году в Перте, я уже чувствовал, что она изменилась, но всё же она была ещё немного излишне эмоциональна. Я дал ей несколько советов о том, что ей необходимо, чтобы улучшить свою игру и подняться на новый уровень. Мы много говорили о её команде. Она с благодарностью воспринимала мои советы, ей было приятно говорить с кем-то, кто заботиться о её успехах.

Я счастлив, что она смогла так быстро измениться. Думал, что это займёт гораздо больше времени. Я впечатлён шагами, которые она предприняла сама, а также с тренером по фитнесу и её отцом. Рад, что всё это работает. Я просто очень рад за них», — приводит слова Федерера Tennis World USA.