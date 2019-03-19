Кудерметова, Потапова и Дьяченко уступили в квалификации турнира в Майами

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, выигравшая на прошлой неделе челленджер в Гвадалахаре, не смогла пробиться в финал квалификации турнира в Майами, проиграв представительнице Бельгии Янине Викмайер – 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.

Прекратила борьбу и Анастасия Потапова. За 2,5 часа она уступила японке Мисаке Дои – 6:3, 6:7 (10:12), 6:7 (2:7).

В параллельной встрече Виталия Дьяченко проиграла чешке Каролине Муховой – 6:7 (6:8), 1:6.

В ещё одном матче представительница Люксембурга Минди Минелла в трёх сетах обыграла американку Кристину Макхейл – 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Турнир категории Premier пройдёт в Майами (США) с 18 по 31 марта. В 2018 году победительницей соревнований стала американка Слоан Стивенс, которая в финале обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.