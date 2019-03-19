Федерер: я очень сильно нервничаю, когда на моих матчах присутствуют легенды

Швейцарец Роджер Федерер вспомнил финал Уимбодона – 2009, когда он, победив Энди Роддика, превзошёл рекорд Пита Сампраса по количеству побед на турнирах «Большого шлема». На том финале присутствовало множество теннисных звёзд прошлых лет, среди которых были Бьорн Борг, Род Лэйвер и сам Пит Сампрас.



«Было очень необычно видеть всех легенд, сидящих там и ожидающих того, что такой большой рекорд может быть превзойдён на их глазах. Они все пришли, чтобы увидеть меня. Что меня больше всего беспокоит, так это когда другие теннисисты и легенды тенниса приходят и смотрят, как играю я. Меня это заставляет очень сильно нервничать.



Это был прекрасный момент, плюс наш матч против Энди получился эпичным. Я всегда любил и восхищался Роддиком, а тут победа над ним в таком матче!



В то время Мирка была беременна, я только что выиграл Открытый чемпионат Франции… Всё это было похоже на идеальное лето. Я выиграл Уимблдон, побил рекорд Сампраса. Это был один из лучших моментов в моей жизни», – цитирует Федерера Tennis World USA.

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