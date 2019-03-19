Шарапова: могу не успеть восстановиться к турниру в Штутгарте

Экс первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова прокомментировала ход восстановления от травмы плеча. Ранее стало известно, что организаторы турнира в Штутгарте предоставили россиянке «уайлд-кард».



«Сделаю всё для своей игры в Штутгарте, но могу всё же не успеть восстановиться», – написала Шарапова, отвечая на вопрос одного из подписчиков в своём «инстаграме».



В текущем сезоне 31-летняя теннисистка приняла участие в трёх турнирах, два из которых не сумела доиграть из-за травмы плеча. В восьми сыгранных матчах Мария одержала шесть побед. На Открытом чемпионате Австралии Шарапова дошла до четвёртого круга, где уступила хозяйке соревнований Эшли Барти.



Турнир в Штутгарте (Германия) пройдёт в период с 22 до 28 апреля.

Тарпищев — о Шараповой: возраст берёт своё, её восстановление затягивается