Надаль: после 45 лет каждая травма даст о себе знать ещё раз

Испанец Рафаэль Надаль, получающий множество травм, беспокоится за свою жизнь после завершения профессиональной карьеры.



«Абсолютно неважно, как долго длится профессиональная карьера и как ты себя чувствуешь прямо сейчас. После завершения выступлений каждая из полученных травм даст о себе знать.



Ты почувствуешь отклик каждой операции на бедре, каждой травмы колена, лодыжки и тазобедренного сустава. Думаю, каждый заплатит свою цену за это в районе 45 лет или чуть позже», – цитирует Надаля Tennis World USA.



Напомним, испанец не смог выйти на полуфинальный матч с Роджером Федерером в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Причиной такого решения стала травма колена. По этой же причине испанец пропустит второй турнир категории АТР 1000 в сезоне – Miami Open.